モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が、6日に24歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで感謝をつづった。【写真】24歳になった生見愛瑠「一段と大人っぽい」姿で魅了生見は「24歳！本日は誕生祭でしたっ」と報告し、「めるるずと過ごせて幸せな年になりそうありがとうございました..嬉」と投稿。写真は、大人っぽい黒のタイトコーデで、腰がちらりとのぞいた。ロングの髪も際立った。ファンからは「お誕生日おめで