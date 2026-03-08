巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が8日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。いよいよ近づいていた自身の引退試合に向け、「ホームラン狙いますよ」と高らかに宣言した。長野氏の引退試合は今月14日に行われる東京ドームでの日本ハム戦。現地観戦するというリスナーから「応援歌、精いっぱい