新潟空港（新潟市東区）で昨年９月に起きた航空自衛隊機の滑走路逸脱事故を巡り、空自が６日公表した調査結果では、機長が着陸時に必要な車輪を出す指示を怠った経緯が明らかになった。森田雄博航空幕僚長は同日の臨時記者会見で「新潟空港および周辺住民、利用者にご迷惑をおかけした」と陳謝した。空自によると、事故の直接的な原因は、車輪を出さずに胴体着陸したこととされた。機長は本来必要な車輪を出す指示を怠り、車輪