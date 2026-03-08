アパグループは、2月11日に逝去した、創業者の元谷外志雄氏の「お別れの会」を、3月30日に開催する。会場はアパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉の東京ベイ幕張ホールで、第1部は関係者、第2部は関係者以外の一般の人、広くお別れを希望する人を対象とする。時間は第1部が午後3時から、第2部が午後4時半から午後6時まで。受付終了は午後5時半。お別れの会の委員長はアパグループ社長兼CEOの元谷一志氏、副委員長はアパグループ専