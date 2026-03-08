全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下のホテルショップ『富士屋ホテル ホテル・ショップ』です。とっておきの箱根土産をピックアップ！蓋を開けると上質なバターの香りがふわ〜。丁寧に作り込まれたホームメイドの焼菓子が美しく詰まっている。もらったら感激必至のおみやだ。富士屋ホテルホームメイド本館焼菓子詰合せ5000円『富士屋ホテルホテル・ショップ』