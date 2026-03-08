なでしこジャパンの大勝を巡り、元日本女子代表エースが持論を発信した。2011年のワールドカップ優勝を経験したレジェンドで、昨年現役を引退した永里優季氏が３月８日、自身のXで女子アジアカップでの大差の試合について言及した。なでしこジャパンは７日、オーストラリアで開催されている女子アジア杯のグループステージ第２節でインドと対戦し、11−０で大勝。試合後、日本とインドの選手たちのプレー環境の差に言及する