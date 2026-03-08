急にボールが来ても、きっちりと決めてみせた。現地３月７日に開催されたFAカップ５回戦で、マンチェスター・シティはニューカッスルと対戦。３−１で逆転勝利を収め、準々決勝に駒を進めたなか、39分の同点弾が注目を集めている。ペナルティエリア左でボールを持ったジェレミー・ドクが、グラウンダーのクロスを供給。これにマテウス・ヌネスがニアで反応するも合わせられず、ファーに流れたところでサビーニョが押し込み、