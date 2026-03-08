双子座・女性の運勢 社会運の華やかさと安定感が抜群の現在。ここまで自分に対し高いハードルを課し、「積極的に状況を変えよう」という意識が強かった双子座ですが、社会面はでどちらかというと「これまで通りでいい感じ」の雰囲気です。慣れた内容が要領よくこなせるうえ、そこで温かい関係や状況が生まれやすくなり、ちょっとほっこりできるでしょう。自分の持ち味を再発見する雰囲気です。また双子座の挑戦に関しては新