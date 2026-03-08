獅子座・女性の運勢 心身のリラックス度が増し、いままでなかなか手をつけられなかったようなことを、スムーズに片づけられる穏やかな時期です。もし不調箇所があるなら積極的にケアすると回復は早く、自分自身に対して大切な情報も得やすいのでは（こういう時に不調になりやすい、など）。またここまでの経緯で、パートナーや大事な誰かとくり返し意見の衝突があり、その経緯から何か新たな決意が生まれてきて