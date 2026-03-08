乙女座・女性の運勢 パートナーや親友など自分の大事な人との関係性を中心に、人との温かいかかわりが生まれやすい穏やかで実り多いとき。特に懐かしい相手との再会や、「話しておきたかったことを話す機会」に恵まれやすいでしょう。相手の話には新たなヒントも大いにありそうです。また、こういった時間を通じて、最近社会面で大きな挑戦を試みてきた乙女座の心は癒され、同時に新たな意欲もふつふつと生まれ始める