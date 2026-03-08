射手座・女性の運勢 ちょっとゆっくりする時間が取れそうな穏やかなタイミングです。ここまでの射手座は新たな刺激をふんだんに受け、積極的に新しい内容、やり方に挑んできた雰囲気。そのなかで価値観は揺さぶられ、「自分自身のあり方や信念」を明確に描く必要性も強く実感しているはずです。…と意欲的ではありますが、かなり疲れているのもたしかなはず。いまは日常のなかで心身をゆるめながら、大事なものを取り戻していくよ