山羊座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な人とのかかわりを中心に人との温かい交流＆絆が生まれやすい穏やかなとき。懐かしい人との再会や、「あれは話しておきたい」と思っていたことが話せるなど、心に溜まっていたこと解消させてくれる力もあります。同時にそのなかで新たなヒントもつかむ可能性が。ここまでの山羊座は自分の価値観を更新すべく、意識のなかで挑戦を試みていました。今後もそれは続きます