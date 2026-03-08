水瓶座・女性の運勢 強力な挑戦の時期をいったん過ぎ、再び社会運が上昇する今週。いまは特に慣れた状況で存分に力を発揮しやすく、自分の実力や経験値の高さを再確認できるでしょう。安心し、リラックスして働けるはずです。心身の調子も連動して上がります。また最近、水瓶座の挑戦を支持し、協力し合える誰かや展開が身近にあったなら、それに対する理解や親近感も増してきそうなのがいま。「頼りにはなりそうだが…とっつきに