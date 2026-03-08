魚座・女性の運勢 自分自身のよさを再確認しやすい、好調でリラックス度の高いタイミングです。最近、自分の新たな面が少しずつ顔を出し始めている魚座ですが、その経験を通じてこれまでの価値観が揺れストレスもかかっていたかもしれません。ただ同時に「自分はどんな考えを持つどんな存在なのか？」を理解したいとも思ってきたでしょう。いまはおそらく、そのための時期。自分は何を愛し、どうありたいのか。今後のヒントになる