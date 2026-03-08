中京が開幕。「第62回金鯱賞」（3月15日）は中京芝2000メートルで行われ、1着馬は大阪杯の優先出走権が与えられる。豪華メンバーが集結した。連覇を狙うクイーンズウォークが主役。重馬場で行われた昨年は逃げ馬デシエルトが前半1000メートル通過が58秒2とハイペースの展開を道中3番手で進め、直線は馬場の真ん中からグイッとひと伸び。ゴール前で1番人気ホウオウビスケッツを鼻差で捉えた。中京芝2000メートルは金鯱賞の他に2