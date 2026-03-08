独自の発想で制作したアプリやゲーム、装置などの出来栄えを競う「全国選抜小学生プログラミング大会」の2025年度大会が8日、品川インターシティホール（東京）で開かれた。グランプリの文部科学大臣賞に岡山県代表の岡山市立江西小6年の山下桃子さんが選ばれた。山下さんは「季節の音」を検知し文字で通知する装置を開発。ろう者と季節感を共有できればとの思いを込めており、「共感で壁を越えたい」と話した。審査員長の平