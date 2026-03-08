２回。先頭打者として右翼線への三塁打を放った横浜・大山＝同校長浜グラウンド第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜が８日、横浜市金沢区の同校長浜グラウンドで東海大望洋（千葉）と練習試合（７イニング）を行い、８−０で快勝した。横浜は先発・中嶋海人ら３投手の継投で無安打無得点を記録した。横浜は１０日に大阪入りする。その後、練習試合や甲子園練習を行い、２０日の神村学園（鹿児島）と