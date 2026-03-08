ミラノ・コルティナ五輪では日本人選手が活躍しメダルラッシュが起きた。昭和医科大学客員教授の加藤俊徳さんは「自分より優れた存在を見たときに嫉妬して終わるか、それを原動力に成長できるか。そこが健全な生き方の分かれ目となる」という――。※本稿は、加藤俊徳『いじめ脳脳科学が解き明かす「メカニズム」と「対処法」』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tomazl※写真はイメージです - 写真＝iSt