織田信長の死後、豊臣秀吉が天下人となり、徳川家康は秀吉に従属することになった。歴史家の黒田基樹さんは「家康は親類大名として、政権の中で信長の次男・織田信雄に次ぎ、秀吉の実弟・秀長と同等の地位に位置付けられた」という――。※本稿は、黒田基樹『徳川家康の最新研究 伝説化された「天下人」の虚像をはぎ取る』（朝日新書）の一部を再編集したものです。狩野探幽作徳川家康像（写真＝大阪城天守閣蔵／PD-Japan／Wikim