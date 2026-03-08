WBCを“大谷ユニ”で観戦も…地元ファンが反応MLB公式のX（旧ツイッター）は6日（日本時間7日）、ニューイングランド・ペイトリオッツQBのドレイク・メイが東京ドームを訪れ、同日に行われた日韓戦を観戦した様子を紹介した。投稿では妻のアン・マイケル・メイの写真とともに公開され、「ニューイングランドの至宝がWBCに」と話題を呼んだ。メイの兄でバスケットボール選手のルークは神戸ストークスに所属しており、その縁で来日