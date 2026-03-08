3月8日、阪神競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（芝2000m）は、武豊騎乗の1番人気、アスクコモンタレヴ（牡4・栗東・梅田智之）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にジェルブロア（牝4・栗東・矢作芳人）、3着にイリスレーン（牝6・栗東・清水久詞）が入った。勝ちタイムは2:01.1（良）。2番人気で松山弘平騎乗、エレガンシア（牝4・栗東・高柳大輔）は、4着敗退。【弥生賞】バステールが突き抜ける！アドマイヤクワッズは3着単勝