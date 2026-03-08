◆オープン戦オリックス０―１ソフトバンク（８日・京セラドーム）ソフトバンクはドラフト２位の稲川竜汰が８回から４番手で登板し、打者４人を無安打１四球の２Ｋ。オープン戦はデビュー３試合連続無失点となり、打者１１人から５奪三振。「（球筋の）ラインをしっかり投げることを意識しています。縦回転のいいスピンを効かせるように、しっかりラインだけ。コンデションも良くなってきています。もちろん（開幕１軍を）狙い