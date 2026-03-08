◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が８日、１次ラウンド３戦目となるオーストラリア戦の試合前会見に出席した。この日は「天覧試合」。天皇陛下が東京ドームに来場して観戦される予定だ。プロが出場した試合では、１９６６年１１月６日の日米野球、全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、６０年ぶり。日本球界にとって特別な意味を持