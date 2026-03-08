松永幹夫調教師が８日、阪神競馬場でＪＲＡ通算３０００勝を達成した横山典弘騎手についてコメントした。１９８３年に競馬学校で出会ってから４０年以上の付き合いがある松永師は、「やったなぁという感じですね。レースはゴール前だけ見れましたね。あぁ勝ったなと。しかも、お世話になってる寺田オーナーの馬で勝てたらいいなと僕も思っていたから、本当にいいところで勝てたんじゃないかと思います」と笑みを見せた。２人