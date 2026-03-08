◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節Ｇ大阪３―２長崎（８日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪がホームで長崎を破り、今季初のリーグ３連勝（ＰＫ勝ち含む）を決めた。勝ち点３を追加し、西の首位に躍り出た。８日は国際女性デー。Ｇ大阪イレブンは、春の訪れと女性の優しさを示したという黄色いミモザジャケットを着用して入場した。穏やかな試合前とは一転。ゲームは前半から動いた。１３分、ＦＷデニス・ヒュメットがリー