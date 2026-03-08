「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第9話が、7日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）「なぜ本気の恋愛から逃げるの…!?」。一葉（上白石萌歌）のコラムに心を動かされたアリア(シシド・カフカ)が、ついに3年前の秘密を告白。そしてファッショ