お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が、7日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。相方・佐々木隆史（33）とのネタ合わせに5時間遅刻したことを暴露され、理由について釈明した。「M-1グランプリ2025」のファイナリストで大人気のエバース。しかし町田について、共演芸人から「遅刻癖がある」との指摘が相次ぎ、相方の佐々木隆史も「単独ライブのネタ合わせに5時間遅刻してきた」と暴露