東京・世田谷区の砧公園で木が倒れ、車に当たりました。砧公園では、前の日にも桜の木が倒れ、女性が一時下敷きになりけがをしました。【映像】現場の様子8日正午すぎ、砧公園の駐車場で「倒木した枝が車に当たっている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、倒れた木の枝が車2台に当たりましたが、けがをした人はいないということです。砧公園では、前の日にも高さが10メートル以上ある桜の木が倒れ、70代の女