◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦前に行われた公式会見に出席。試合前に行われた台湾―韓国の結果で準々決勝進出が決まったが、残り2戦「自分たちの戦いをして、いい形で向こうに行きたいと思います」と語った。指揮官は、この日のオーストラリア