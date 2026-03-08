【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】「誤審」の決定的瞬間（リプレイあり）歴史的な大勝の裏で、またしても不可解な判定が起きてしまった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW千葉玲海菜が、敵陣での鋭いドリブル突破からコーナーキックを獲得したかに見えたが、判定はまさかのゴールキック。明らかな誤審に、本人が唖然