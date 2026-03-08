ゆうちゃみこと、モデルでタレント・古川優奈が５日、ＡＢＥＭＡ「さよならプロポーズｖｉａオーストラリア」に出演した。ゆうちゃみは、結婚観を聞かれ「（結婚相手は）優しいとかはもちろんなんですけど…。私、ホンマに何にもできないんで。掃除と洗濯をやってくれる人がいいなとかは、めっちゃ思います」と話した。品川庄司・庄司智春の妻でタレントの藤本美貴が「料理はする？」と聞くと、ゆうちゃみは「料理も厳しい