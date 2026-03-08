＜ダイキンオーキッドレディス最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞女王・佐久間朱莉が貫禄の勝利を挙げた開幕戦だが、昨季のメルセデス・ランキング2位（以下：MR）だった神谷そらも存在感を示した。初日からアンダーパーを並べ、最終日は1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル10アンダーの4位で大会を終えた。〈連続写真〉神谷そらの飛ばし術秘訣は“下半身リード”にあり「い