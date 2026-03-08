萩から山口までのおよそ67キロ、8区間でタスキをつなぐ読売駅伝が行われました。山口県読売駅伝は県内の市と郡の対抗レースで萩をスタートし、長門、美祢を通って山口市にフィニッシュする67.6キロ・8区間でタスキをつなぎます。11の市から13チームが出場し、前回大会の総合成績をもとに1部と2部に分かれて順位を競います。最長13.6キロの5区にはことしの箱根駅伝で中央大学のアンカーを務めた豊浦高校出