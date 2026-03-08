「PCOS」という言葉を聞いたことはあるだろうか。「Polycystic Ovary Syndrome＝多嚢胞性卵巣症候群（たのうほうせいらんそうしょうこうぐん）」の略称で、女性特有のホルモン障害のことだ。不妊症に悩む女性が診断されることが多いだけでなく、子宮内膜がんや糖尿病などを発症するリスクも潜んでいる。アメリカで啓発活動を行う女性に話を聞いた。PCOS＝多嚢胞性卵巣症候群は、卵巣の中にある卵胞の数が通常よりも多い症状のこと