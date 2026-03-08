任期満了に伴い、今日（3月8日）告示された合志市長選挙は無所属で現職の荒木義行氏（67）の他に立候補の届け出がなく、無投票で5期目の当選が決まりました。 2010年に現職を破って初当選した後は、いずれも無投票での当選です。