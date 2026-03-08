アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃から1週間が経過した。原油の供給懸念が高まるなか、先物価格は一時1バレル＝92ドル台にまで急騰、金融市場でも株式を中心に相場の下げが目立ってきた。原油上昇率は過去最高に6日のニューヨーク市場で、原油の国際取引の指標となるWTI先物は、1バレル＝90ドルを超えて終え、1週間の上昇率は過去最高を記録した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、ウォールストリート・ジャーナルは、6