スポーツクライミングのリード・ジャパンカップ最終日は8日、三重県の伊賀市DMGMORIアリーナで決勝が行われ、女子は森秋彩（茨城県連盟）が7連覇を達成した。男子は鈴木音生（静岡県連盟）が勝った。女子は野中生萌が2位、小池はな（埼玉県協会）が3位で続いた。男子は小俣史温（日体大）が2位に入り、2024年パリ五輪銀メダルで前回覇者の安楽宙斗（JSOL）は3位だった。