最終日、通算13アンダーで4位の木下稜介＝ロイヤル・オークランドアンドグレンジ（共同）ISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権最終日（8日・ニュージーランド・ロイヤル・オークランドアンドグレンジGC＝7221ヤード、パー72）14位から出た木下稜介が7バーディー、3ボギーの68と伸ばし、通算13アンダーの275で4位に入った。70で回った岩崎亜久竜が通算12アンダーの6位。細野勇策が11アンダーの11位、蝉川泰果と藤本佳則は1