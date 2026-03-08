【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は７日、イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる攻撃について、「イランがやった」と主張した。大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は、記者団から「米国に責任があるのか」と問われ、「ノーだ。私が見たものに基づけば、攻撃はイランによって行われた」と語った。記者団から見解を問われたヘグセス国防長官は「調査を行っ