将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が、かつてない試練の時を迎えている。現在開催中の「囲碁将棋チャンネル 第75期ALSOK杯王将戦七番勝負」では永瀬拓矢九段（33）に1勝3敗、第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負では増田康宏八段（28）に1勝2敗と、タイトル防衛に向けて後がない“ダブルカド番”の危機に立たされているのだ。【映像】不調説を一蹴する高見七段絶対王者ゆえに、わずかに黒星が重なった