近年、日本では働く人の価値観が変わりつつある。転職市場の注目度は高いが、仕事をやめたいと思っても、なかなか行動に踏み切れないでいる人もいるかもしれない。一方で、退職をめぐる職場内での行き違いやトラブルが表面化するケースもあるようだ。退職を告げたその日から、帰宅時間がさらに遅くなったという佐藤健太さん（仮名・20代）。前職を辞めたのは、今から約1年前のことだった。退職を伝えた夜から続いた「地獄の面談」