ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子が、手編みセーターで愛犬とのお出かけを楽しんだ。８日までに自身のインスタグラムを更新した柏木は、「手編みのセーターを着てお出かけしたのは蔵前」とつづり、桜にも負けない鮮やかなピンクのセーターを着て、愛犬を抱きかかえる姿を公開。「ミモザと河津桜の見事な競演イエロー、ピンク、そして空のブルー春の色彩を体いっぱい感じた瞬間で