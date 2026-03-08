◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）阪神の育成・嶋村麟士朗捕手が８日、“マン振り”で１軍初本塁打を放った。「スリーツー（フルカウント）から当てに行かずに全力でマン振りで振りにいこうと思った結果ホームランになっただけ」。謙遜しながらも、思い切りの良さが功を奏した。２点を追う８回１死、巨人・田和の７球目、１３８キロスライダーを力いっぱい右翼スタンドへ引っ張った。「浜風のことも分かっているの