俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。故郷にオープンさせた店の現在について語った。椎名は人生で最高においしかったものを問われ「これは本当に手前味噌ですが、地元の三重県伊賀市にありました、『Kip’s』というお店のカレーライス」と回答した。店については「私が作ったお店なんですけれども」と椎名。「もともとうちの生まれた家、下が洋酒喫茶っていう店だったん