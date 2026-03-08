水戸ホーリーホックは３月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で浦和レッズと埼玉スタジアム2002で対戦した。序盤、積極的に攻撃を仕掛けてゴールに迫るシーンを作った水戸だったが、得点を奪えずにいると、41分に先制点を献上する。その後、73分にはフォファナ・マリックが２枚目の警告を受けて退場。数的不利のなか、90＋３分に追加点を奪われて０−２で敗れた。このゲームにフル出場したGKの西川幸之介は