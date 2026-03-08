札幌管区気象台は2026年3月8日午前9時15分ごろに噴火した雌阿寒岳について、8日午後4時半までに連続噴火が停止したと発表しました。札幌管区気象台によりますと、噴火したのは雌阿寒岳のポンマチネシリ火口で、噴煙は火口から約200メートルの高さまで上がったということです。これまでのところ大きな噴石の飛散などは確認されていません。噴煙の高さや噴石が飛散していないことから、気象台は警戒レベル2を継続する方針です