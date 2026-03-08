6日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が、15日（日）にアクシオン福岡で開催される倉敷アブレイズ戦にて、「中央福岡ヤクルト販売マッチデー」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本試合ではヤクルトブースにて来場者へヤクルトを配布する（なくなり次第終了）ほか、入場口にて「選手応援うちわ」を先着でプレゼントするとしている。なお、当日の始