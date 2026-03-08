飲食店「力貴庵」をオープンした大相撲の元関脇貴闘力さん＝2026年1月、栃木県鹿沼市栃木県鹿沼市上永野で1月、大相撲の元関脇貴闘力（本名・鎌苅忠茂）さん（58）＝同県栃木市＝がそばやちゃんこ鍋を味わう飲食店「力貴庵」をオープンした。閉園した保育園を改装し、相撲ミュージアムと土俵を併設。相撲文化の継承や力士のセカンドキャリア構築につなげようと奔走する。（共同通信＝鷺森葵）店は、東京から車で約1時間半の山