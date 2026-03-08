タレントの薬丸裕英が7日に自身のアメブロを更新。妻の石川秀美さんと2人で川床のディナーを楽しんだことをつづった。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショットや自宅プールこの日、薬丸は「昨晩は『牛なべ右近』で川床ディナー」と切り出し、川のせせらぎという「癒やしの自然音を感じながら炬燵に入り牛なべコース」を堪能したことを報告。お店の外観やディナーのメニューなどの写真を複数公開した。さらに「