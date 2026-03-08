ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”ペアの三浦璃来（24）が8日、自身のXを更新し、木原龍一（33）との「桃鉄」2ショットを披露した。【写真】“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一と「桃鉄」2ショット7日放送のTBS系『王様のブランチ』に生出演。三浦は「TBS『王様のブランチ』生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました。ありがとうございます！」と帽子を